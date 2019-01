Amerikaanse kleuter (6) wandelt school binnen met pistool op zak Redactie

12 januari 2019

21u27

Bron: AD.nl 0 Een 6-jarige kleuter is gisteren in de Amerikaanse stad Columbus betrapt op het dragen van een pistool. De politie van Columbus greep de jongen in de kraag toen hij zijn school binnenstapte.

De politie werd gebeld door iemand die de jongen met een ‘zwaar object’ in zijn broek richting het Columbus Africentric Early College zag lopen. Dat bleek dus een pistool te zijn. Op een foto die door het politieteam op Twitter is gezet is een zwart pistool te zien, mét kogels. Of het wapen geladen was, wordt er niet bij verteld.



De jongen wordt vanwege zijn leeftijd niet vervolgd. Wel wordt onderzocht waar hij het pistool vandaan had.

Brief

Het Amerikaanse station WBNS-TV kreeg de brief in handen die de school naar de ouders stuurde na het incident. Daarin staat dat tegen de ‘student’ gepaste maatregelen worden genomen, zonder erbij te zeggen wat die maatregelen zijn.



Directeur Tyree Pollard benadrukt dat er op zijn school een zerotolerancebeleid geldt tegen wapens en drukt ouders op het hart om met kinderen te praten, zodat er in de toekomst geen soortgelijke incidenten meer plaatsvinden.

GUN CONFISCATED FROM KINDERGARTNER:

Today 1/11/19 a 6yo boy was found w/a gun@Africentric School.

The child will not be charged because of his age. The investigation is ongoing.

*If you've taken the time to read this please take the time to make sure guns in your home are secure. pic.twitter.com/bDPAzBGDpf Columbus Ohio Police(@ ColumbusPolice) link

Bekijk ook: