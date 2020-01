Amerikaanse kerk geeft man aan na biecht over seksueel misbruik, echtgenote eist miljoenen

10 januari 2020

Bron: Belga

Een Amerikaanse kerk die een man aangaf die kindermisbruik had opgebiecht, is aangeklaagd door zijn echtgenote. Zij vindt dat de instelling duidelijk had moeten maken dat de biecht van haar man niet privé zou blijven en wil miljoenen schadevergoeding, bericht CNN.