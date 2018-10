Amerikaanse kardinaal beschuldigd van seksueel misbruik: paus beveelt grondig onderzoek SVM

06 oktober 2018

16u51

Bron: Belga 0 Paus Franciscus heeft een grondig onderzoek bevolen naar Theodore McCarrick. D e Amerikaanse kardinaal wordt beschuldigd van seksueel misbruik. In augustus werden de paus en andere hooggeplaatste geestelijken er nog van beschuldigd dat ze dat misbruik jarenlang in de doofpot gestoken hebben.

Volgens aartsbisschop Carlo Maria Vigano had de paus de sancties die opgelegd waren door zijn voorganger Benedictus opgeheven. McCarrick werd bestraft omdat hij priesters en seminaristen seksueel misbruikt zou hebben. "Rapporten daarover werden onder de mat geveegd", beweerde Vigano. McCarrick is in juli afgetreden als kardinaal.

"Paus Franciscus moet de eerste zijn die het goede voorbeeld geeft. Hij moet bijgevolg aftreden, samen met de kardinalen en bisschoppen die McCarricks misbruik toegedekt hebben", klonk het in een brief van elf pagina's lang.

De paus reageerde toen 'not amused' op vragen van journalisten. "Ik heb de mededeling vanochtend gelezen", klonk het. "Ik zeg hier geen woord over. Ik denk dat de tekst voor zichzelf spreekt. Jullie hebben voldoende journalistieke capaciteiten om conclusies te trekken. Als er wat tijd overgegaan is, zal ik er misschien over praten."