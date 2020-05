Amerikaanse kapster negeert lockdownmaatregelen en weigert salon te sluiten: zeven dagen cel HAA

07 mei 2020

06u31

Bron: DPA 0 Een kapster uit Dallas is veroordeeld tot zeven dagen celstraf omdat ze de lockdownmaatregelen negeerde en klanten bleef ontvangen in haar kapsalon.

Shelley Luther, eigenares van kapsalon ‘A la mode’, werd dinsdag door een federale rechtbank in Dallas veroordeeld tot zeven dagen cel. De veroordeling kwam er nadat Luther al eerder was aangemaand om zich te schikken naar de coronamaatregelen en haar zaak te sluiten. Ze kreeg er een boete van 7.000 dollar bovenop.

Spijt heeft Luther niet. De kapster, die zich al had laten opmerken tijdens straatprotesten tegen de coronamaatregelen, beet rechter Eric Moye toe dat ze inkomsten nodig heeft om haar kroost te onderhouden. "Als u denkt dat de wet belangrijker is dan eten geven aan kinderen, neem uw beslissing dan maar. Maar ik ga mijn salon niet sluiten", zei ze. De opsluiting van de vrouw bracht woensdag in Dallas een rits mensen op de been om te protesteren.

Uitgerekend op de dag van de veroordeling meldde de Republikeinse gouverneur van Texas, Gregg Abbott, dat de kapsalons eerder dan voorzien zouden kunnen heropenen. Vanaf vrijdag kunnen de Texanen opnieuw hun haar laten knippen. Abbott vond de veroordeling van Luther ook "excessief". "Tijdens een pandemie is het respect voor de richtlijnen belangrijk (...) maar er zijn minder repressieve middelen om dit doel te bereiken", zei de gouverneur.

