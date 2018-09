Amerikaanse kandidaat-opperrechter en hoogleraar getuigen maandag over aanrandingszaak IB

18 september 2018

01u30

Bron: ANP, Belga, Reuters 0 De Amerikaanse Senaatscommissie zal volgende week maandag een openbare hoorzitting houden naar aanleiding van de beschuldigingen van seksueel misbruik tegen kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh. Zowel Kavanaugh als hoogleraar Christine Blasey Ford, die zegt dat ze jaren geleden door Kavanaugh is aangerand, worden dan gehoord.

Beiden lieten al weten graag een verklaring te willen afleggen in de Senaatscommissie voor juridische zaken.

De republikeinse senator John Thune, voorzitter van de commissie, zei dat tijdens de hoorzitting mensen de kans krijgen om vragen te stellen. "Hopelijk krijgen we een volledig beeld van wat er is gebeurd."

De hoorzitting betekent dat de benoeming van Kavanaugh tot opperrechter vertraging oploopt. Het was de bedoeling dat de Senaatscommissie donderdag zou stemmen over de kandidatuur van Kavanaugh, die door president Trump was voorgedragen voor de positie. Na het fiat van de Senaatscommissie, moet ook een meerderheid van de senaat nog groen licht geven voor zijn benoeming.

"Stomdronken"

De 51-jarige Christine Blasey Ford, hoogleraar psychologie aan de Palo Alto University, verklaarde aan The Washington Post dat ze tientallen jaren geleden seksueel is misbruikt door Brett Kavanaugh, nu kandidaat-opperrechter. Als middelbare scholier zou ze op een bed zijn geduwd door een "stomdronken" Kavanaugh. Hij zou haar hebben betast en hebben geprobeerd haar kleren uit te trekken. Kavanaugh spreekt dat tegen.