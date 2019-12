Amerikaanse Justitiecommissie keurt beide impeachmentartikels tegen Trump goed AW

13 december 2019

16u35

Bron: Belga, ANP

De Juridische Commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft beide impeachmentartikels tegen president Donald Trump goedgekeurd. Nu zal het volledige Huis zich over de artikels moeten uitspreken.

De artikels beschuldigen Trump van machtsmisbruik en het hinderen van het goede verloop van de procedures in het Congres. Beide artikels werden volgens nieuwszender CNN goedgekeurd met 23 stemmen voor en 17 tegen, of met andere woorden: de Democraten stemden allemaal voor, de Republikeinen allemaal tegen. Eén Democraat kon vanwege ziekte niet meestemmen.

De stemming kwam er na 14 uur debatteren. De Republikeinen hadden onder meer verschillende amendementen ingediend op de artikels, maar die werden allemaal verworpen.

Verwacht wordt dat het volledige Huis van Afgevaardigden zich volgende week over de artikels uitspreekt. De Democraten hebben ook in het Huis zelf een meerderheid, dus het is zo goed als zeker dat ook daar beide artikels zullen passeren.

Na het Huis moet de Senaat een proces starten rond de impeachment. Aangezien de Republikeinen de Senaat domineren, zal het impeachmentproces waarschijnlijk daar aflopen. Voor een afzetting van Trump is in de Senaat een tweederdemeerderheid nodig, en die vinden wordt voor de Democraten enorm moeilijk.

Beschuldigingen

Trump wordt verdacht van het misbruiken van zijn macht voor zijn eigen politieke gewin en van het tegenwerken van het onderzoek daarnaar. Hij vroeg zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski om een onderzoek te starten naar Joe Biden. In ruil daarvoor zouden de Verenigde Staten de militaire hulp aan Oekraïne hervatten.

De president werkte het onderzoek van het Huis van Afgevaardigden tegen door zijn medewerkers op te dragen dagvaardingen te negeren en door getuigen openlijk te intimideren.

Precedent(en)

Voor president Trump zijn alleen de presidenten Andrew Johnson in 1868 en Bill Clinton in 1998 lijdend voorwerp van een impreachmentprocedure geweest. De Republikein Richard Nixon ontliep de procedure door ontslag te nemen vooraleer er over een impeachment of afzetting van hem kon gestemd worden. Johnson en Clinton verkregen vrijspraak in de Senaat.