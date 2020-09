Amerikaanse Justitie opent strafrechtelijk onderzoek naar boek Bolton KVE

15 september 2020

21u47

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft zoals verwacht een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de vraag of de voormalige nationale veiligheidsadviseur van president Trump, John Bolton, geheime informatie openbaarde toen hij deze zomer een boek publiceerde over zijn tijd in het Witte Huis. Dit hebben Amerikaanse media gemeld.

The New York Times schreef op gezag van drie ingewijden dat maandag dagvaardingen naar Boltons uitgever Simon & Schuster zijn gestuurd. Het boek 'The Room Where It Happened: A White House Memoir' geeft een ontluisterend verslag over de zeventien maanden die Bolton bij Trump werkte. Een woordvoerster van het ministerie van Justitie weigerde commentaar te geven, net als de uitgever van het boek.

De dagvaardingen vragen om alle communicatie met Bolton, zo meldde de krant onder vermelding van anonieme bronnen. Volgens de NYT heeft Bolton zelf geen dagvaarding ontvangen.



De regering-Trump had eerder via een gerechtelijk bevel geprobeerd publicatie van het boek te voorkomen, dat zeer kritisch is over Trump en dat volgens het Witte Huis geheime informatie bevat die de nationale veiligheid in gevaar kan brengen.