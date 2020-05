Amerikaanse justitie doet onderzoek naar doden zwarte man door politie Redactie/IB

28 mei 2020

04u11

Bron: AD, ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag (lokale tijd) gezegd dat het ministerie van Justitie een onderzoek is gestart naar de dood van de 46-jarige George Floyd in de stad Minneapolis. Floyd overleed maandag nadat een agent lang een knie op zijn nek hield tijdens diens arrestatie.

“Op mijn verzoek zijn de FBI en het ministerie van Justitie al begonnen met een onderzoek naar de tragische dood in Minnesota van George Floyd”, aldus de president op Twitter. “Ik heb gevraagd of dit onderzoek snel kan worden gedaan.”

De agent die Floyd doodde en drie collega's die ook betrokken waren bij de arrestatie, zijn dinsdag ontslagen. De burgemeester van Minneapolis riep woensdag nog op tot vervolging van de dader. “Waarom zit de man die George Floyd vermoordde niet in de cel? Als u of ik dit had gedaan, zaten we nu achter de tralies”, aldus burgemeester Jacob Frey.

Geen adem

De agenten kregen maandagavond een melding dat er iemand verdacht werd van vervalsing en troffen Floyd aan in zijn auto. De verdachte stapte uit en er ontstond een worsteling met de politie. Nadat Floyd naar de grond was gewerkt, hield een agent minutenlang zijn knie op de nek van Floyd. Ook toen Floyd zei dat hij geen adem meer kon halen en omstanders de agent vroegen zijn knie van de keel te halen, deed hij dat niet.

Een ambulance bracht de man nog naar het ziekenhuis maar daar overleed hij korte tijd later, aldus de politie.