Amerikaanse journalist roept Ku Klux Klan op om massaal politici te lynchen



19 februari 2019

18u23

Bron: Montgomery Advertiser, Washington Post 5 Een opvallend bericht in een lokale krant in Alabama: de journalist en uitgever van het blad vindt dat het hoog tijd is om lynchpraktijken terug in te voeren. “Het is tijd voor de Ku Klux Klan om ’s nachts weer uit te rijden”, schrijft hij aan het begin van zijn stuk. Parlementsleden vragen dat de man zijn ontslag indient.

Journalist Goodloe Sutton publiceerde het commentaarstuk op 14 februari in de Democrat-Reporter, een kleine krant uit Linden, Alabama die enkel in druk verschijnt. Aanleiding voor zijn oproep is het bericht dat Democraten en sommige Republikeinen (of Democraten in de Republikeinse partij, zoals hij ze noemt) de belastingen zouden willen verhogen. “Deze socialistische-communistische ideologie klinkt goed voor de onwetenden, de ongeschoolden en simpele zielen”, schreef Sutton.

Het bericht ging viraal op het internet nadat studenten van de universiteit van Auburn, Alabama maandag foto’s van het artikel tweetten.

The Democrat-Reporter back at it again with things you’d never thought you’d see published anymore. pic.twitter.com/i5b7gKD1SC Mikayla Burns(@ mikaylasburns) link

“Henneptouwen bovenhalen”

Aan de Montgomery Advertiser, een krant uit Montgomery, Alabama, gaf Sutton toe dat hij het bericht had geschreven. Hij blijft achter de tekst staan, zei hij. “Als de Klan naar daar zou gaan en DC (Washington DC, de hoofdstad van de VS) zou opkuisen, dan zouden we allemaal beter af zijn”, vertelde hij aan de krant. “We halen de henneptouwen boven, hangen die over een hoge tak en hangen hen allemaal op.”

We halen de henneptouwen boven, hangen die over een hoge tak en hangen hen allemaal op. Goodloe Sutton

Tijdens dat gesprek beweerde Sutton ook dat de KKK “maar enkele mensen vermoord hadden” en dat ze “enkel gewelddadig waren wanneer dat nodig was”. Hij vergeleek de racistische, blank-nationalistische organisatie met de zwarte burgerrechtenorganisatie NAACP (National Association for the Advancement of Colored People).

Hij roept trouwens niet op tot het lynchen van “Amerikanen”, beklemtoonde Sutton verder: “We hebben het hier over socialistische communisten.”

Oproep tot ontslag

Sutton zag het aantal abonnees op zijn krant de laatste jaren gestaag dalen. De berichtgeving werd volgens lezers de voorbije jaren steeds racistischer. Zo noemde de Democrat-Reporter president Obama onder andere “een Keniaanse weeskindje” en toen er in 2016 controverse ontstond over American footballspelers die knielden tijdens het volkslied, stond er in de krant: “Dat is wat zwarten 200 jaar geleden leerden: knielen voor de blanke man.”

Ik heb gezien wat er gebeurt wanneer we lijdzaam toekijken, terwijl mensen – vooral degenen met invloed – racistische, hatelijke commentaren publiceren. Doug Jones, Democratisch senator voor Alabama

Maar nu is voor velen de maat vol. Maandagavond riep de Democratische senator Doug Jones, die twee Klan-leden vervolgde voor hun rol in de bomaanslag op een kerk in 1963 waarbij vier jonge meisjes omkwamen, op tot het ontslag van Sutton. “Ik heb gezien wat er gebeurt wanneer we lijdzaam toekijken, terwijl mensen – vooral degenen met invloed – racistische, hatelijke commentaren publiceren”, reageerde hij. Jones kreeg bijval van Terri A. Sewell, Democratisch parlementslid voor Alabama. “Dit is geen grap, maar een bedreiging”, zei ze over de lynchoproep.

Sutton werkt al sinds 1964 voor de krant, die hij erfde van zijn vader. In de jaren 1990 werd hij geprezen voor zijn berichtgeving over een corrupte lokale sheriff.

For the millions of people of color who have been terrorized by white supremacy, this kind of “editorializing” about lynching is not a joke – it is a threat. These comments are deeply offensive and inappropriate, especially in 2019. Mr. Sutton should apologize and resign. https://t.co/AOYYGINEdh Rep. Terri A. Sewell(@ RepTerriSewell) link

OMG! What rock did this guy crawl out from under? This editorial is absolutely disgusting & he should resign -NOW!



I have seen what happens when we stand by while people-especially those with influence- publish racist, hateful views.



Words matter. Actions matter. Resign now! https://t.co/V1V1vxDBKH Doug Jones(@ DougJones) link