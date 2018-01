Amerikaanse jongen (16) verdacht van moord op ouders, zus en familievriendin op oudejaarsavond HA

18u08

Bron: CNN, ANP De dodelijke schietpartij vond plaats om kwart voor middernacht. De tiener is in hechtenis genomen. Over een motief is nog niets bekend. Een Amerikaanse jongen van zestien jaar wordt ervan verdacht gisteravond vier mensen te hebben doodgeschoten in een woning in Long Branch, een plaats in New Jersey. Dat meldt CNN.

De schietpartij vond plaats omstreeks 23.45 uur, een kwartier voor de overgang van oud naar nieuw. De politie had een melding binnengekregen dat er schoten gelost waren. Een patrouille ging ter plaatse en trof in het huis de lichamen aan van de ouders van de tiener, een 42-jarige vrouw en 45-jarige man. Ook de 18-jarige zus van de jongen en 70-jarige vrouw die bij het gezin inwoonde, overleefden de schietpartij niet. De slachtoffers werden naar verluidt gedood met een semiautomatisch wapen, meldt CNN. Een broer van de verdachte en zijn grootvader die ook in de woning aanwezig waren, bleven ongedeerd.

De jonge schutter, van wie de identiteit niet werd vrijgegeven, is opgepakt. Over een mogelijk motief is nog niets bekend. De politie behandelt de zaak als een familiedrama, klinkt het in een verklaring. Volgens de openbare aanklager wordt de tiener vier moorden ten laste gelegd.