Amerikaanse IS-strijder die in niemandsland tussen Turkije en Griekenland werd gedropt, op vliegtuig richting VS gezet TT

15 november 2019

14u56

Bron: Reuters 5 Turkije heeft na dagen van verwarring dan toch een Amerikaanse jihadist die vastzat tussen de Turkse en Griekse grens, op het vliegtuig richting de VS gezet. Turkije zette de man eerder deze week uit naar Griekenland, maar dat land weigerde hem toegang te verlenen, waardoor hij enkele dagen in niemandsland doorbracht.

Turkije is begin deze week begonnen met het uitzetten en terugsturen van IS-strijders die de voorbije dagen meevochten in de Syrische burgeroorlog en gevangen werden genomen in de strijd tegen IS. Verschillende jihadisten werden per vliegtuig naar hun thuisland in Europa gestuurd, maar voor één man werd geen oplossing gevonden.

De Amerikaan, volgens mediaberichten van Jordaanse origine, werd naar Griekenland gestuurd, maar mocht daar niet binnen. Toen hij wilde terugkeren, bleef ook de Turkse grens dicht. Daardoor zat hij enkele dagen vast in de bufferzone tussen de twee grenzen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan reageerde in eerste instantie gelaten: “Of hij aan de grens gestrand is of niet, is onze bekommernis niet meer”, antwoordde hij op vragen over het lot van de man. “We blijven hen terugsturen, of ze hen aanvaarden of niet, interesseert ons totaal niet.”

Na een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump in Washington werd dan toch een oplossing gevonden. De man werd door de Turken teruggenomen en is in Istanboel op een vliegtuig richting de VS gezet.

De krant Hürriyet zei eerder dat Ankara in eerste instantie 959 personen wil uitzetten, onder wie 600 Irakezen en Syriërs. Een dertigtal zouden Europese burgers zijn. Ankara zegt dat het 1.500 vermoedelijke IS-leden vasthoudt, maar ook hun familieleden.