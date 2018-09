Amerikaanse inlichtingendiensten verdenken Rusland van 'akoestische aanvallen' op diplomaten in Cuba ADN

11 september 2018

12u42

Bron: ANP 0 Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland verantwoordelijk is voor het hersenletsel dat Amerikaanse diplomaten op mysterieuze wijze opliepen. Onderzoekers baseren zich onder meer op onderschepte communicatie, zeggen ingewijden tegen NBC News.

De zaak draait rond vermeende 'aanvallen' op Amerikaans diplomatiek personeel in Cuba. Die begonnen in 2016 en troffen 26 overheidsmedewerkers. Slachtoffers maakten melding van vreemde geluiden, waardoor al snel werd gesproken over 'akoestische aanvallen'.

Inmiddels zou overigens zijn uitgesloten dat alleen geluidsgolven zijn gebruikt. Onderzoekers vermoeden dat onder meer een elektromagnetische wapen is gebruikt op de Amerikanen. Er worden onder meer testen uitgevoerd op dieren om het effect na te gaan.



De VS haalden vanwege de aanvallen diplomaten terug uit Cuba, maar dat land wordt dus niet gezien als hoofdverdachte. De bronnen zeggen dat sterke vermoedens bestaan dat Rusland achter de incidenten zit. Het bewijs zou echter vooralsnog niet hard genoeg zijn om Moskou openlijk te beschuldigen.