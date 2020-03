Exclusief voor abonnees

Amerikaanse inlichtingendienst voorspelde corona-epidemie al in 2008 tot in kleinste detail

Erwin Verhoeven

30 maart 2020

16u56

14

Wat ons dezer dagen overkomt, stond in 2008 al gedetailleerd beschreven op pagina 75 van een rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst National Intelligence Council (NIC). “Elke paar maanden zullen er golven van nieuwe gevallen optreden. In het ergste geval zullen tientallen tot honderden miljoenen Amerikanen in de VS ziek worden”, luidt de voorspelling van 12 jaar geleden.