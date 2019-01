Amerikaanse inlichtingendienst maakt zich geen zorgen over grens met Mexico, wel over Trumps beslissingen AW

29 januari 2019

18u12

Bron: Washington Post, NYT, Belga 0 Rusland, China, Iran, Syrië en Noord-Korea vormen volgens het rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst een gevaar voor de Verenigde Staten. Tijdens de jaarlijkse hoorzitting over bedreigingen voor de VS schetste het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst een heel ander plaatje dan hetgeen dat Trump de Amerikaanse kiezer voorlegt.

Nooit eerder konden China en Rusland het zo goed met elkaar vinden als vandaag. Beiden concurreren ze met de Verenigde Staten in “een race voor technologische en militaire superioriteit”, aldus Dan Coats, Amerikaans Director of National Intelligence (DNI). Daarom vormen ze een groot gevaar voor de VS.



De twee Amerikaanse tegenstanders zouden “beter dan ooit op elkaar afgestemd zijn sinds midden jaren 50”. Dat vertelde het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst vandaag aan de Senaat. Hij waarschuwde de wetgevers voor het strategische risico dat de twee landen samen vormen, en verwees daarbij enkele keren naar de Koude Oorlog. “Vermoedelijk zullen beide landen de komende jaren hun relatie bijschaven”, voorspelt Coats. “Vooral omdat ze zich bedreigd voelen door de VS.”

Nog meer gevaar

Ook de band met Noord-Korea, Iran, en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Syrië waren onderwerpen die aan bod kwamen. Zo gelooft Dan Coats dat het “onwaarschijnlijk” is dat Noord-Korea het kernwapenprogramma zal opgeven. “Wij gaan er op dit ogenblik van uit dat Noord-Korea zal proberen massavernietigingswapens te behouden en het is onwaarschijnlijk dat zij hun kernwapens en productiecapaciteit helemaal zullen opgeven”, zei Coats in de Senaatscommissie.

“En Iran zal ook gewoon kernwapens blijven produceren”, aldus de DNI. Uit het kernwapenverdrag (INF-verdrag) stappen, zou dan ook een domme zet zijn geweest van Trump. Wat Syrië betreft: “Islamitische Staat (IS) heeft nog steeds enkele duizenden strijders die zich in Syrië verschuilen.” Wederom is het hoofd van de inlichtingendienst het niet eens met Trump die eerder aankondigde dat de Amerikaanse troepen zich zullen terugtrekken uit het gebied.

Russische bemoeienis

De waarschuwing volgde tijdens de jaarlijkse hoorzitting waarbij de Amerikaanse inlichtingendienst de grootste bedreigingen voor de VS onder de loep neemt. Die bedreigingen kunnen overigens zeer uiteenlopend zijn. Denk daarbij aan nucleaire grootmachten, alsook aan geniepige cybercriminelen. Maar ook stille sluipmoordenaars zoals de klimaatverandering passeren de revue.

Vorig jaar stal Rusland trouwens ook al de show. Toen maakte men zich zorgen over de Russische bemoeienis tijdens de presidentsverkiezingen in 2016.