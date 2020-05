Amerikaanse immunoloog waarschuwt in Congres zijn land voor “donkerste winter in moderne geschiedenis” LH

14 mei 2020

19u26

Bron: Reuters 8 De Amerikaanse immunoloog Rick Bright heeft de VS gewaarschuwd voor “de zwaarste winter in de moderne geschiedenis” als de overheid niet beter reageert om een heropflakkering van het coronavirus te voorkomen. Volgens hem zal het virus in de herfst sowieso weer opduiken.

Uren nadat Amerikaans president Donald Trump tegen hem tekeer ging op Twitter, getuigde Bright in het Huis van Afgevaardigden over de toestand in de VS. De immunoloog werd door Trump omschreven als “een misnoegde ambtenaar, niet aangenaam gevonden of gerespecteerd door mensen met wie ik sprak, en die, met zijn attitude, niet langer voor de regering mag werken!”

I don’t know the so-called Whistleblower Rick Bright, never met him or even heard of him, but to me he is a disgruntled employee, not liked or respected by people I spoke to and who, with his attitude, should no longer be working for our government! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Bright werd vorige maand ontslagen als directeur van het agentschap Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), dat deel uitmaakt van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van vaccins tegen het virus.



Volgens Bright zelf kwam dat ontslag doordat hij intern te veel kritiek had op Trumps promotie van het onbewezen hydroxychloroquine. Sindsdien vroeg hij officieel de status van klokkenluider aan, om zo extra bescherming te krijgen. Trump beweerde toen ook al hem niet te kennen.

Als we er niet in slagen om beter te reageren, dan vrees ik dat de pandemie veel erger zal worden en langer zal aanhouden Rick Bright

“Wat we doen, moet zorgvuldig worden gedaan onder begeleiding van de beste wetenschappers”, zei Bright tijdens zijn uiteenzetting. “Als we er niet in slagen om beter te reageren, dan vrees ik dat de pandemie veel erger zal worden en langer zal aanhouden”, zei Bright nog. Volgens de expert moeten de VS massaal inzetten op testen en bewustwording rond maatregelen als handen wassen en mondmaskers, en beter toezien op medische voorraden.

Bright getuigde ook nog over een waarschuwing van een Amerikaanse leverancier van medische gezichtsmaskers, die het in januari had over een ernstig tekort aan materiaal. “Hij zei ‘we zitten diep in de shit’, de wereld ook. We moeten reageren”, aldus de immunoloog nog.

Meer dan 85.000 doden

Het totale dodental in de VS wegens het coronavirus is ondertussen gestegen naar meer dan 85.000. Het land telt ondertussen meer dan 1,39 miljoen bevestigde besmettingen. Desondanks begonnen sommige Amerikaanse staten toch al met de afbouw van de coronamaatregelen.

Eerder deze week had de Amerikaanse topadviseur Anthony Fauci de Amerikaanse Senaat al gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van een te snelle versoepeling van de lockdownmaatregelen. Volgens Fauci riskeert de VS “veelvuldige uitbraken” en zal dat leiden tot “onnodige dood en lijden”.

