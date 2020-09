Amerikaanse immigratiedienst deporteert vrouw nadat ze klacht indiende tegen bewakingsagenten wegens aanranding kv

16 september 2020

18u32

Bron: ProPublica, The Texas Tribune 0 De Amerikaanse overheid heeft maandagavond een getuige gedeporteerd die een essentiële rol speelt in een lopend onderzoek naar gevallen van aanranding en seksuele intimidatie in een gesloten opvangcentrum voor migranten in El Paso, Texas. Dat delen de advocaten van de vrouw mee en wordt bericht door ProPublica, een Amerikaanse nonprofit die aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek doet.

De 35-jarige vrouw zat al ongeveer een jaar in het centrum, dat beheerd wordt door de Amerikaanse immigratiedienst (ICE), en had haar advocaten op de hoogte gebracht van het systematische misbruik dat in het centrum plaatsvond. Ze beweert dat vrouwen er herhaaldelijk aangerand worden door bewakingsagenten in delen van het complex die niet zichtbaar zijn voor de bewakingscamera’s.

Ze leeft in voortdurende paniek dat hij haar nog eens iets zal aandoen

Overste wuift klachten weg

Verscheidene agenten hebben haar “met geweld” gekust, en minstens één van hen heeft haar intieme delen aangeraakt, vertelde ze aan haar advocaten. Dat gebeurde vaak terwijl ze terugwandelde van de medische afdeling naar haar kamer. Een van de agenten beweerde ook dat hij haar zou helpen om vrij te komen, als ze zich zou gedragen, zo blijkt uit haar aanklacht.



Een overste die ze over de feiten vertelde, wuifde haar klachten weg. Een van de agenten die haar had aangerand verdween vervolgens kort van haar afdeling, maar dook later opnieuw op en gedroeg zich “nog agressiever en meer intimiderend”. Vorige week was hij nog steeds op haar afdeling aan het werk. “Ze leeft in voortdurende paniek dat hij haar nog eens iets zal aandoen,” stelden de advocaten in de aanklacht.

Onderzoek

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid stelde een onderzoek naar de feiten in, nadat ze vorige maand aan het licht werden gebracht door ProPublica en The Texas Tribune. Sindsdien kwamen nog minstens twee andere vrouwen met gelijkaardige beschuldigingen naar buiten. Het drietal maakt ook melding van een agent die gepromoot werd nadat de vrouwen zijn gedrag hadden aangeklaagd.

Het ministerie eiste dat de vrouw niet gedeporteerd zou worden en volgens haar advocaten werd ze uitgebreid geïnterviewd door de FBI. Een woordvoerder van de FBI wil niet op de zaak reageren, maar wijst erop dat het dossier nu behandeld wordt door het ministerie van Justitie, dat zich buigt over beschuldigingen van misbruik van mensenrechten.

Rondleiding

Vorige week vrijdag vroegen de advocaten van de vrouw dat ze zou worden vrijgelaten onder toezicht en overgebracht worden naar een ander opvangcentrum in El Paso. Volgens de advocaten werd ze immers geïntimideerd door de bewakingsagenten en andere mensen in het centrum sinds ze de beschuldigingen naar buiten bracht en voelde ze zich onveilig. Zo had ze de speurders rondgeleid en hen getoond waar de blinde vlekken van de bewakingscamera’s waren. Kort nadien werd ze er door een van de agenten op gewezen dat ze maar beter voorzichtig kon zijn.

Hoe kunnen we dit onderzoek nu serieus nemen of doen alsof het ooit serieus genomen werd? Linda Corchado, advocate

Deportatie

Drie dagen later gaf het ministerie van Binnenlandse Veiligheid alsnog de toestemming om de vrouw te deporteren. Indien nodig zouden de speurders haar wel telefonisch kunnen interviewen vanuit Mexico, klonk het. Enkele uren later stond ze alweer op Mexicaanse bodem, hoewel ze daar vervolging door een drugkartel vreest. Ze werd immers aangerand door een hooggeplaatst kartellid en die bedreigde haar nadat ze een klacht tegen hem indiende bij de politie.

De overheid “liet toe dat hun beste getuige werd gedeporteerd,” reageert Linda Corchado, een advocate van de vrouw. Ze wijst erop dat het moeilijk wordt om het onderzoek nu nog serieus te nemen en vraagt zich af of de autoriteiten de zaak ooit echt serieus genomen hebben.

Een woordvoerder van ICE zegt dat de beschuldigingen worden onderzocht en dat de instantie een “nultolerantiebeleid” heeft voor misbruik.

De meeste vrouwen die er nog zitten, zijn bang om er iets van te zeggen. Je weet niet wat ze kunnen doen

Andere getuigen

ProPublica had ook contact met een andere vrouw die beweert dat ze herhaaldelijk werd lastiggevallen in El Paso en dat de bewakingsagenten haar zelfs bleven contacteren na haar vrijlating. Ze vertelde dat de agenten gedetineerden in het centrum aanmoedigden om angstremmers te gebruiken, omdat ze toezicht houden op de verdeling van die medicatie en toegang hebben tot een deel van het complex waar geen camera’s zijn. “De meeste vrouwen die er nog zitten, zijn bang om er iets van te zeggen,” zegt ze. “Je weet niet wat ze kunnen doen.”



