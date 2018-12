Amerikaanse huurling dan toch veroordeeld voor moord op onschuldige burgers en bloedbad in Irak AW

20 december 2018

08u29

Bron: Al Jazeera 0 Nicholas Slatten (35), een voormalig bewakingsagent van omstreden huurlingenbedrijf Blackwater, is veroordeeld voor moord vanwege zijn rol bij het beruchte bloedbad in Bagdad (2007). Daarbij werden veertien ongewapende burgers doodgeschoten, 17 anderen raakten gewond.

“Deze man nam zijn geweer en richtte het zonder reden op Ahmeds hoofd”, zei de advocaat van een van de slachtoffers tijdens het proces. “Hij vuurde niet één keer, maar twee keer”, besluit Fernando Campoamor-Sanchez in zijn slotargument. “Omdat hij dacht dat hij ermee weg kon komen. Niemand zou het te weten komen en hij zou zichzelf niet moeten verantwoorden.”





Op 16 september 2007 openden vier bewakingsagenten van Blackwater het vuur op het drukke Nisour-plein in Bagdad. Achteraf beweerden de betrokken agenten dat ze zich bedreigd voelden door een potentiële bomauto. Het bloedbad kostte uiteindelijk het leven aan veertien Irakezen waaronder ook kinderen, nog eens achttien anderen raakten gewond. Dat alles leidde tot gespannen relaties tussen Irakezen en het Amerikaanse leger. Bovendien ontstond er grote ophef wegens de grootschalige inzet van de VS van privé-beveiligingsbedrijven.

Dertig jaar en levenslang

De drie collega’s van Slatten werden eerder al schuldig bevonden en kregen dertig jaar cel. Slatten werd veroordeeld voor moord en kreeg oorspronkelijk levenslang maar zijn proces moest worden overgedaan. Nu wordt hij door een federale jury in Washington nogmaals veroordeeld voor moord.