Amerikaanse Huis van Afgevaardigden verwerpt opnieuw uitroepen noodtoestand door Trump voor de bouw van zijn muur ADN

27 september 2019

21u26

Bron: Belga 1 In de strijd rond de bouw van een muur aan de grens met Mexico heeft na de Senaat nu ook het Huis van Afgevaardigden vandaag het uitroepen van een nationale noodsituatie door president Donald Trump opnieuw verworpen.

In het Huis hebben de Democraten de meerderheid met 235 zetels. Maar er stemden ook meerdere Republikeinse partijgenoten van Trump met hen een resolutie die het uitroepen van de noodtoestand tenietdoet. Er waren 236 stemmen voor en 174 tegen.

Trump riep medio februari de nationale noodtoestand uit om zonder toestemming van de volksvertegenwoordiging aan fondsen te raken voor de bouw van zijn muur. Woensdag haalde de resolutie het ook in de Senaat, waar de Republikeinen de meerderheid hebben. Daar waren er 54 stemmen voor en 41 tegen.



Net zoals enkele maanden geleden kan de president zijn veto stellen. Om dit ongedaan te maken, is een tweederde meerderheid in beide kamers van het Congres nodig en dat is niet in zicht.

Eerder dit jaar slaagden de Democraten er niet in het veto weg te laten stemmen. Het Congres kan evenwel om de zes maanden een stemming over een uitroepen van de noodtoestand op de agenda zetten.