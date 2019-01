Amerikaanse grenswacht zet traangas in bij incident aan Mexicaanse grens ttr

02 januari 2019

12u13

Bron: belga 1 Bij een incident aan de grens met Mexico heeft de Amerikaanse grenswacht (CBP) maandagavond traangas ingezet. Dat berichten verschillende media vandaag.

Zowat 150 migranten probeerden nabij San Diego in Californië over een grenshek te geraken. Kinderen en andere jongeren werden over de prikkeldraad gehesen, volwassenen klauterden over het hek of kropen eronder. Een groep gooide stenen naar de grenswacht. Die antwoordde met traangas en pepperspray, en drong de stenenwerpers terug.

De politie arresteerde 25 mensen, onder wie twee jongeren.