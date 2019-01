Amerikaanse grenspolitie schiet opnieuw met traangas naar migranten IB

02 januari 2019

02u15

Bron: ANP

De Amerikaanse grenspolitie heeft opnieuw traangas ingezet om migranten ervan te weerhouden de Mexicaans-Amerikaanse grens over te steken. Dat gebeurde tijdens de eerste uren van het nieuwe jaar.

Maandag (lokale tijd) verzamelde een groep van 150 migranten zich bij de grens in de Mexicaanse stad Tijuana. Ze hoopten dat de Amerikaanse veiligheidsmaatregelen vanwege oud en nieuw waren teruggeschroefd. Na middernacht vuurde de grenspolitie traangas af toen een aantal migranten het grenshek wilde beklimmen.

De Amerikaanse grenspolitie gebruikte in november ook al traangas. Daar kwam toen felle kritiek op, omdat bij de groep ook veel vrouwen en jonge kinderen waren. Dat was volgens getuigen ook dit keer het geval.

Stenen gooien

De Amerikaanse autoriteiten spreken tegen dat traangas is ingezet tegen kinderen. Het zou pas zijn gebruikt toen migranten met stenen begonnen te gooien. Dat wordt overigens door journalisten van AP en Reuters die aanwezig waren betwist.

De politie heeft 25 mensen, onder wie twee tieners, aangehouden. De rest van de migranten keerde na afloop terug naar de Mexicaanse kant van de grens.

Duizenden migranten bivakkeren sinds november in tenten in de Mexicaanse grensplaats Tijuana, in de hoop de VS binnen te komen en asiel aan te vragen.