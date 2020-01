Amerikaanse grenspolitie ontkent extra controles voor Iraniërs die VS willen binnenkomen TT

06 januari 2020

14u12

Bron: The New York Times 0 De Amerikaanse grenspolitie US Customs and Border Protection (CBP) ontkent dat Iraniërs en Amerikanen met de dubbele nationaliteit sinds afgelopen weekend extra gecontroleerd en ondervraagd worden wanneer ze de VS willen binnenkomen. Berichten dat aan de grens met Canada in de staat Washington zestig Iraniërs tegengehouden werden, kloppen niet, klinkt het.

Volgens de burgerrechtenorganisatie Council on American-Islamic Relations werden de zestig dit weekend tegengehouden aan de Peace Arch-grensovergang in Blaine, in de noord-westelijke staat Washington. Sommigen onder hen, die terugkwamen van een vakantie of werktrip in Canada, zouden tot elf uur vastgehouden zijn en zouden vragen over hun politieke overtuigingen gekregen hebben. Onder hen was een 24-jarige geneeskunde-studente, die pas na tien uur ondervraging de grens mocht oversteken en vervolgens de kat de bel aanbond. Sommige anderen zouden zaterdagavond zelfs teruggestuurd zijn met de melding later maar terug te komen.

Iran en de VS bevinden zich sinds de dood van generaal Qassem Soleimani in een spiraal van dreigementen. Het regime in Teheran heeft beloofd om wraak te nemen op “alle Amerikaanse doelen binnen ons bereik”. Gisteren verklaarde het ook het atoomakkoord van 2015 volledig los te laten.

Maar de grenspolitie ontkent berichten dat Iraniërs aan de grensovergangen geviseerd worden, formeel. “Berichten dat het departement Binnenlandse Veiligheid of de grenspolitie nieuwe richtlijnen heeft uitgevaardigd, kloppen niet.” De wachttijden waren zaterdag gemiddeld twee uur, terwijl op piekmomenten sommigen vier uur moesten wachten “door een hoger aantal passanten en een lagere personeelsbezetting tijdens de vakantie”.

Tegelijkertijd liet de grenspolitie wel verstaan dat extra controles wel mogelijk zijn. "Gebaseerd op het huidige dreigingsniveau is de grenspolitie extra alert aan de punten van binnenkomsten. Onze nationale veiligheid wordt gegarandeerd en de Amerikaanse bevolking beschermd, terwijl we de burgerrechten en vrijheden voor iedereen beschermen.”

Jay Inslee, gouverneur van de staat Washington, zei op Twitter de berichten van dichtbij op te volgen en riep op zijn diensten te contacteren bij problemen.

