Amerikaanse grenspolitie ontdekt Chinese migranten in wasmachines KVE

11 december 2019

13u36

Bron: CNN 0 Amerikaanse grensbewakers doorzochten zaterdag een vrachtwagen die afkomstig was uit Mexico en net was toegekomen in San Diego. Tot hun verbazing troffen ze 11 Chinese migranten aan - die verstopt in wasmachines en meubels - de VS wilden binnenkomen.

De verstekelingen zaten zowel in een dressoir, als in kisten en wasmachines. “Geen enkele migrant raakte ernstig gewond”, zei Peter Flores van de grensbewaking in San Diego. De politie pakte de 11 Chinezen op. De vrachtwagenchauffeur, een 42-jarige Amerikaan, werd gearresteerd.

“We kunnen niet genoeg benadrukken hoe gevaarlijk het is om mensen te smokkelen”, verklaarde Flores. “Deze mensen worden door de smokkelaars blootgesteld aan onmenselijke toestanden die dodelijke gevolgen kunnen hebben.”



Vorige maand troffen grensbewakers zes Chinezen aan achter een valse wand in een vrachtwagen.