Amerikaanse grenspolitie arresteert gehandicapt Mexicaans meisje (10) op weg naar ziekenhuis

Afgelopen dinsdag om 2 uur 's nachts lokale tijd werd er in de Amerikaanse staat Texas een ambulance tegengehouden die op weg was naar een ziekenhuis in Corpus Cristi. In de ziekenwagen lag de tienjarige Mexicaanse Rosamaria Hernandez die dringend moest worden geopereerd aan haar galblaas. De politie volgde het meisje zonder papieren naar het ziekenhuis waar de agenten aan haar deur wachtten tot na de operatie om haar naar een detentiecentrum voor illegale minderjarigen te sturen. De zaak zorgt voor veel ophef in de VS.

De tienjarige Rosamaria Hernandez, die met celebrale parese werd geboren, een hersenaandoening die de samenwerking tussen spieren en het centraal zenuwstelsel bemoeilijkt, was met haar nicht Aurora Cantu in een ambulance onderweg naar het ziekenhuis, toen ze werden tegengehouden bij een "interior checkpoint", een controlepost kilometers verwijderd van de grens. De politieagenten vergezelden hen naar het ziekenhuis en weken niet van haar zijde terwijl het meisje geopereerd werd. Volgens haar nicht Cantu, die wel de Amerikaanse nationaliteit heeft, probeerden de agenten haar te overtuigen formulieren te ondertekenen om Rosamaria te laten overbrengen naar een ziekenhuis in Mexico. Ze weigerde.



Moeder staat machteloos

Nadat ze wakker werd, werd het gehandicapte meisje naar een detentiecentrum gebracht voor illegale kinderen die onbegeleid de VS binnenkomen. De moeder van het meisje is machteloos. Felipa de la Cruz is net als haar dochter zonder papieren in het land. Ze konden de medische zorg voor Rosamaria in Mexico niet betalen en ze hadden gehoopt dat ze in Texas hulp zouden kunnen krijgen. Felipa de la Cruz kwam illegaal het land binnen toen Rosamaria drie maanden oud was en vestigde zich in de stad Laredo in het zuiden van Texas.



"Ik ben een moeder, ik wou gewoon dat mijn dochter de operatie kreeg die ze nodig had. Ik had nooit gedacht dat dit zou kunnen gebeuren", zei de la Cruz aan The New York Times.



De advocaat van de familie Alex Galvez zegt dat de la Cruz gisteren telefonisch contact had met haar dochter. Beide barstten in tranen uit. Volgens Galvez kan de la Cruz haar dochter niet bezoeken in de gevangenis uit schrik voor deportatie. Om diezelfde reden kon ze haar dochter niet begeleiden naar het ziekenhuis.