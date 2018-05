Amerikaanse gouverneur verbiedt abortus bij hartslag

05 mei 2018

Bron: ANP

De gouverneur van Iowa, Kim Reynolds, heeft vrijdag een wet ondertekend die abortus verbiedt als bij de foetus een hartslag te horen is. Dat is vaak zes weken na de bevruchting al het geval, veelal voordat de vrouw zich überhaupt realiseert dat ze in verwachting is. Afbreken van de zwangerschap is op dat moment al strafbaar.