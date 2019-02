Amerikaanse gouverneur treedt niet af vanwege racistische foto: “Ik ben het niet” HR

02 februari 2019

22u50

Bron: ANP 0 Ralph Northam, de Democratische gouverneur van de Amerikaanse staat Virginia, is niet van plan zijn functie neer te leggen vanwege een racistische foto waarop hij zou zijn afgebeeld. “Ik ben het beslist niet”, zei hij zaterdag tijdens een persconferentie in Richmond. Hij voegde eraan toe door te gaan als gouverneur zolang hij zich in die baan comfortabel voelt.

Northam bood eerder excuses aan voor een plaatje uit het jaarboek van 1984 toen hij medicijnen studeerde in Norfolk. Naderhand zei hij tegen vrienden en parlementariërs te betwijfelen of hij het wel is die op de foto staat. In de herhaling was hij veel stelliger: “Nee.” Op de gewraakte foto is een verklede man te zien geschminkt als blackface, naast een ander persoon in het witte gewaad met puntmuts van de beruchte Ku Klux Klan.

Het is niet uit te maken wie van de twee Northam zou kunnen zijn. De plaat, online gezet door de conservatieve website Big League Politics, stond op een pagina met drie andere foto's van Northam, onder meer als jongeman met cowboyhoed en zittend tegen een sportwagen. Hij erkende meteen dat de bewuste foto “duidelijk racistisch en aanstootgevend” is, maar niet dat hij zichzelf erop herkende.

Michael Jackson

De in opspraak geraakte gouverneur bekende in jonger jaren wel andere fouten te hebben gemaakt. Zo had hij in de jaren tachtig deelgenomen aan een danswedstrijd in San Antonio met een Michael Jackson-pak aan en een donker gemaakt gezicht. Daar heeft hij nu spijt van.

Een aantal prominente partijgenoten, onder wie oud-vicepresident Joe Biden, meent dat Northam beter kan opstappen. Ook de Democratische partij in Virginia heeft aangedrongen op vertrek.