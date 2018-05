Amerikaanse gouverneur met perfect gezinnetje blijkt minnares te hebben gehad. En het zou overgewaaid zijn was hij niet één stap te ver gegaan KVDS

30 mei 2018

12u47

Bron: Time, BBC 0 Hij werd door sommigen beschouwd als een mogelijk toekomstig presidentskandidaat voor de Republikeinse partij toen hij 17 maanden geleden totaal onverwacht de gouverneurspost van de Amerikaanse staat Missouri in de wacht sleepte: posterboy Eric Greitens (44) leek het allemaal te hebben, van een omlijnde politieke visie tot een perfect gezin. Maar begin dit jaar lekte uit dat hij er drie jaar geleden een minnares had op nagehouden. Iets wat wel overgewaaid zou zijn met excuses, als hij niet één stapje te ver was gegaan. Dat zou zijn ster weer even snel doen tanen als ze gerezen was.

De miserie begon in januari van dit jaar voor de gouverneur. De toenmalige echtgenoot van zijn kapster verspreidde toen een opname uit 2015 die hij stiekem had gemaakt van zijn vrouw en waarin ze bekende dat ze enkele seksuele ontmoetingen had gehad met Greitens.

Getuigenis

Tijdens een getuigenis voor een speciaal onderzoekscomité van het huis van afgevaardigden van Missouri beschreef de vrouw een van die ontmoetingen. Greitens had haar op 21 maart 2015 bij hem thuis uitgenodigd en aangeboden om haar te laten zien “hoe ze een goede optrekoefening moest doen”. Toen ze in zijn kelder waren, tapete Greitens haar handen vast aan de optrekringen en blinddoekte hij haar. Vervolgens beschreef de vrouw hoe Greitens haar begon te kussen en uit te kleden. (lees hieronder verder)

Hij zou toen misschien nog wel weggekomen zijn met een verontschuldiging voor zijn buitenechtelijke affaire, ware het niet dat hij nog een stapje verder ging om zich ervan te vergewissen dat de vrouw niets zou doorvertellen. Tijdens haar getuigenis vertelde de kapster dat ze opeens een flash zag en een klikgeluid hoorde. Alsof er een foto werd gemaakt met een smartphone.

"Kleine hoer"

En het werd nog erger. Opeens hoorde ze hem in haar oor sissen. “Hou je mond over wat hier is gebeurd, anders zal ik deze foto’s overal verspreiden. Ze zullen overal opduiken en iedereen zal weten wat voor een kleine hoer je bent”, getuigde ze tijdens de hoorzitting.

Greitens – een getrouwde vader van twee zonen, die zich tijdens de verkiezingen profileerde als familieman die de strijd wilde aangaan met “corrupte beroepspolitici” – bekende dat hij een buitenechtelijke relatie had gehad met de vrouw, maar ontkende meermaals de aantijging dat hij haar tegen haar zin tot seks had gedwongen of gechanteerd had. Hij wilde wel niet zeggen of hij een foto had genomen. Net dat laatste was een cruciaal detail in het verhaal. (lees hieronder verder)

Op 22 februari werd de gouverneur aangeklaagd voor schending van de privacy, omdat hij de foto genomen zou hebben zonder de toestemming van de vrouw. De aanklacht werd eerder deze maand verworpen, maar een speciale openbare aanklager was van plan om een nieuwe in te dienen.

"Heksenjacht"

Zelf noemde Greitens het een “politieke heksenjacht” en verwees hij naar de – Democratische – Kim Gardner van het Openbaar Ministerie als een “roekeloze liberale aanklager”. Hij zwoer dat hij op post zou blijven, maar zowel bij Republikeinen als Democraten werd de vraag geopperd of hij dat nog wel kon in de nasleep van het schandaal. Wat leidde tot een bijzondere onderzoekscommissie in het huis van afgevaardigden begin maart.

Het onderzoek was intussen ook uitgebreid. Vorige maand werd Greitens ook in staat van beschuldiging gesteld voor een ander potentieel misdrijf. Hij zou zich op onrechtmatige wijze een lijst van donoren van zijn liefdadigheidsorganisatie voor veteranen toegeëigend hebben om fondsen te werven voor zijn verkiezingscampagne in 2016. En dat zou hem 2 miljoen dollar hebben opgeleverd. (lees hieronder verder)

Minder dan twee weken geleden begon het parlement van Missouri – dat in handen is van de Republikeinen – te overleggen of ze na alle perikelen geen impeachmentprocedure zou opstarten om Greitens uit zijn functie te ontzetten. Een speciaal comité had de gouverneur opgeroepen om maandag te komen getuigen. Gisteren hield Greitens echter de eer aan zichzelf en kondigde hij zijn ontslag aan. Dat zal vrijdag ingaan. De Republikein Mike Parson zal hem opvolgen.

Reactie

In een reactie bleef Greitens volhouden dat hij geen enkele wet had overtreden. “De laatste maanden zijn erg moeilijk geweest voor mij, mijn gezin, mijn team, mijn vrienden en heel wat mensen die ik graag zie”, klonk het. “Deze beproeving legt een enorme last op mijn familie. We zullen nu het slagveld verlaten met onze kin omhoog. We hebben een mooi en trots verhaal te vertellen aan onze kinderen.”

