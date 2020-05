Amerikaanse gouverneur houdt emotioneel pleidooi over groeiende weerstand tegen mondmaskers Kevin Lau

24 mei 2020

09u23 3 Doug Burgum, gouverneur van de Amerikaanse staat North Dakota, kon gisteren zijn tranen en frustraties niet meer bedwingen tijdens een persconferentie. Hij klaagt aan dat mondmaskers steeds meer gezien worden als een politiek symbool in de Verenigde Staten.

“Als iemand een masker draagt, doet hij dat niet om te vertegenwoordigen in welke politieke partij hij zit of welke kandidaten hij steunt,” zegt de 63-jarige gouverneur, vlak voordat zijn stem breekt. “Ze dragen het misschien omdat ze een 5-jarig kind hebben dat een kankerbehandeling heeft ondergaan. Ze zouden kwetsbare volwassenen in hun leven kunnen hebben die momenteel covid hebben.”

In a tearful speech, Gov. @DougBurgum (R-ND) asks residents to skip the “ideological and political” debate on face masks. pic.twitter.com/BkTEDWxuYg The Recount(@ therecount) link

Burgum stelt dat het debat rond maskers onnodig gepolitiseerd wordt en dat degenen die de richtlijnen van de federale gezondheidsambtenaren ontduiken hun houding dringend moeten veranderen. Burgum - wiens aanpak van de coronacrisis overigens door tachtig procent van zijn staat wordt gesteund - kaart zo een groeiende problematiek aan in het land waarbij bepaalde demonstranten het weigeren van een masker zien als een steunbetuiging aan Trump.



“Ik zou in North Dakota graag zien dat we deze discussie, dat andere delen van het land verdeelt op ideologisch en politiek vlak, achterwege kunnen laten”, zei de gouverneur tegen journalisten. “Dit is een zinloze scheidingslijn, en ik wil mensen vragen om empathie en begrip te tonen.”

Anti-masker

In de VS komen sinds de lockdown op verschillende plaatsen – veelal landelijke regio’s, nog niet hard getroffen door het coronavirus – demonstranten op straat om te betogen tegen de lockdownmaatregelen. Meestal zonder mondmaskers en zonder respect voor social distancing. Een verslaggever van een lokale nieuwszender in buurstaat Minnesota werd deze week zelfs geïntimideerd tijdens zo’n demonstratie omdat hij een masker droeg, schreef The Washington Post.

Om duidelijk te zijn, het aantal mensen dat protesteert tegen het dragen van maskers is klein. Scènes zoals die in Minnesota zijn eerder uitzondering dan regel. Maar er circuleren in de VS wel talloze beelden van mensen die weer actief deelnemen in de maatschappij en daarbij het dragen van maskers weigeren, zelfs als de crisiscentra ze blijven aanbevelen, aldus The Washington Post. Ook mogen in sommige winkels mensen mét een mondmasker niet binnen, omdat de eigenaars ertegen zijn.

Volgens critici wordt de weerstand tegen mondmaskers deels aangewakkerd door president Trump, die weigerde tot voor kort steevast om zelf een masker te dragen. Volgens de Amerikaanse president ondermijnt een mondmasker zijn boodschap dat de coronacrisis onder controle is en dat het tijd is om de economie weer aan te zwengelen.