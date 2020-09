Amerikaanse gezinnen nooit zo ‘rijk’ dankzij coronahulp KVE

21 september 2020

21u25

Bron: Belga 0 De bankrekening van de Amerikaanse gezinnen is nog nooit zo goed gevuld geweest als in het tweede trimester van dit jaar. Dat blijkt uit een studie die de Fed maandag gepubliceerd heeft. De financiële hulp van de federale overheid om de coronacrisis het hoofd te bieden, is daar niet vreemd aan.

De totale rijkdom van de Amerikaanse gezinnen en de vzw's bedroeg tussen april en juni 119.000 miljard dollar. Dat is het hoogste bedrag ooit, iets meer dan het vorige record van 118.000 miljard dollar in het laatste trimester van 2019. Toen stond de Amerikaanse economie op zijn beste peil na tien jaar groei.

Maar door de coronacrisis, die in maart 2020 toesloeg, moest de overheid lockdownmaatregelen opleggen, wat het totaalbedrag in het eerste trimester deed dalen naar 111.000 miljard dollar. Het tweede trimester van dit jaar schoot de overheid de gezinnen ter hulp, maar voor het derde trimester dreigt toch opnieuw een daling: de overheidshulp loopt op zijn einde, veel werklozen hebben na zes maanden geen recht meer op een werkloosheidsuitkering en miljoenen, mensen hebben na hun coronagerelateerd ontslag nog geen werk gevonden.

Wat de bedrijven betreft, die soms de productie moesten stilleggen vanwege de coronamaatregelen, en soms maar gedeeltelijk konden heropstarten: hun schulden zijn met 14 procent gestegen op jaarbasis. Dat is al minder dan in het eerste trimester, toen dat 18,4 procent was. Ter vergelijking: de laatste tien jaar was de schuld van de bedrijven op jaarbasis maximaal 7,1 procent gestegen.