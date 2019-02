Amerikaanse gewichtheffer redt leven gekneld slachtoffer door SUV van 2 ton te tillen jv

19 februari 2019

12u37

Bron: Fox News 0 De 29-jarige Ryan Belcher uit Michigan is een kolossale gewichtheffer van 160 kg, droog aan de haak. Hij gebruikte donderdagavond zijn bovengemiddelde kracht om een gekneld verkeersslachtoffer vanonder een Jeep van 2 ton te kunnen halen. Op sociale media is Belcher een held.

Zijn werk zat erop donderdagavond, toen Belcher buiten een enorme knal hoorde. Hij zag een Jeep Cherokee ondersteboven liggen en repte zich naar het wrak. Een man lag gekneld onder de SUV en riep om hulp. Een viertal mannen probeerde de zware auto op te tillen om het slachtoffer te bevrijden, maar dat lukte niet. “Geen beter moment om gebruik te maken van wat ik wél kan”, dacht de gewichtheffer. Belcher, die 430 kg kan trekken en 360 kg stoten, voelde dat hij enige beweging in de wagen kon krijgen en ging ervoor. Hij slaagde erin de Jeep voldoende te manipuleren zodat de anderen de zwaargewonde man konden weghalen.

Belcher ontmoette zondag de man die hij geholpen had en naar wie hij op Facebook verwijst als Montrell. “Hij blijft zo optimistisch, gezien de omstandigheden”, schrijft Belcher op zijn post. Hij voegt eraan toe dat Montrell helaas verlamd is aan de onderste ledematen. Ook een vrouwelijk slachtoffer was er erg aan toe.

Belcher vernam van Montrell toen ook dat hij samen met de andere omstanders diens leven had gered. “Ik moest huilen toen ik dat hoorde. Ik had nooit gedacht dat ik zo’n invloed op iemands leven zou hebben. Hij beseft nog niet hoezeer hij ook mijn eigen leven veranderde.”