Amerikaanse gevechtsvliegtuigen vliegen over Koreaans schiereiland ib

03u45

Bron: Belga 0 REUTERS Een Amerikaanse gevechtsvliegtuig vertrekt in Guam voor een gezamenlijke training boven Zuid-Korea met Japanse en Zuid-Koreaanse gevechtsvliegtuigen. Twee bommenwerpers van de Amerikaanse luchtmacht hebben gisterenavond laat over het Koreaans Schiereiland gevlogen, te midden van verhoogde spanningen met het regime in Noord-Korea. De B-1B Lancers, die opstegen vanop de Amerikaanse luchtmachtbasis in Guam, vlogen onder begeleiding van twee Japanse F-15s and twee Zuid-Koreaanse F-15Ks. Dat melden het Amerikaanse en Zuid-Koreaanse leger.

Volgens het Amerikaanse leger gaat het om de eerste gezamenlijk training met Japan en Zuid-Korea waarbij 's nachts gevechtsvliegtuigen worden ingezet. "Dit is een duidelijke demonstratie van ons vermogen om vlekkeloze operaties uit te voeren met onze bondgenoten, wanneer en waar we willen", luidt het in een mededeling van de luchtmacht. Daarnaast benadrukken de VS hun "onwrikbare alliantieverbintenissen om veiligheid en stabiliteit te verzekeren" in de regio.

Concreet voerden de bommenwerpers in het Zuid-Koreaanse luchtruim oefeningen uit met lucht-grondraketten, zegt het Zuid-Koreaanse leger. Daarna werd de oefening herhaald boven de Japanse Zee.