Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bestoken terreurgroep al-Shabaab in Somalië LB

18u55

Bron: Belga 0 AFP Bomaanslag vorige maand in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben voor de tweede keer in enkele dagen de soennitische terreurgroep al-Shabaab in Somalië aangevallen. De luchtaanvallen waren gisteren gericht tegen stellingen op 400 kilometer van de hoofdstad Mogadishu. Dat deelden de Amerikaanse strijdkrachten vandaag mee.

De operaties worden voortgezet om het terrorisme op Afrikaanse bodem te bestrijden. Donderdag al had de Amerikaanse luchtmacht naar eigen zeggen een raid in Somalië uitgevoerd en een aantal jihadisten gedood. De soennitische extremisten van al-Shabaab strijden al jaren om de macht in Somalië om er een theocratie naar islamitisch recht te vestigen.