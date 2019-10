Amerikaanse gevangene bekent moord op liefst 93 vrouwen HAA

08 oktober 2019

07u21 3 De 79-jarige Samuel Little heeft opgebiecht meer dan 90 vrouwen te hebben vermoord. Eerder had hij al zestig slachtoffers opgebiecht . Little is hiermee de dodelijkste seriemoordenaar uit de Amerikaanse geschiedenis.

De man zit sinds 2012 een levenslange gevangenisstraf uit voor drie moorden. Voor de zomer werd hij in verband gebracht met 60 moorden, inmiddels heeft de bejaarde man de moord op 93 vrouwen bekend. De feiten vonden plaats tussen 1970 en 2005.

Volgens de FBI zijn de bekentenissen van Little geloofwaardig, en zijn 50 verhalen van de seriemoordenaar al geverifieerd.



Little tekende zeker dertig van zijn slachtoffers, voornamelijk vrouwen die in de prostitutie zaten of drugsverslaafd waren. Hij wurgde de vrouwen. Bij veel sterfgevallen werd in eerste instantie gedacht dat het om een overdosis ging of om een ongeluk.



De FBI hoopt op basis van de schetsen de vrouwen te kunnen identificeren en een aantal cold cases op te kunnen lossen.