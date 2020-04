Amerikaanse gevangene (30) overleden die begin deze maand beviel terwijl ze aan beademingsmachine lag Joeri Vlemings

29 april 2020

12u34

Bron: NBC News 0 De dertigjarige Andrea Circle Bear uit South Dakota is gisteren overleden aan het coronavirus. De vrouw zat een gevangenisstraf van 26 maanden uit voor drugsfeiten. Eind vorige maand beviel ze via een keizersnede. Ze was toen al ziek en lag aan de beademingsmachine. Circle Bear is de eerste vrouwelijke gedetineerde in de VS die sterft aan Covid-19.

Op 20 maart werd Andrea Circle Bear van een lokale gevangenis in South Dakota overgebracht naar de ziekenboeg van Carswell in Fort Worth bij Dallas in de Amerikaanse staat Texas. Ze werd er als nieuwe gedetineerde in quarantaine geplaatst, overeenkomstig de geldende preventiemaatregelen. Acht dagen later moest ze op consultatie voor haar zwangerschap. Op 31 maart passeerde ze opnieuw langs de arts voor Covid-19-symptomen. Ze had onder meer koorts en een droge hoest.

De vrouw had een onderliggende aandoening die van haar een risicopatiënte maakte. Ze werd overgebracht naar een plaatselijk ziekenhuis, het John Peter Smith Hospital, waar ze aan de beademingsmachine moest. Een dag later, op 1 april, kwam haar baby via een keizersnede ter wereld. Nog eens drie dagen later testte Circle Bear positief op het nieuwe coronavirus. Gisteren overleed ze. Over de toestand van de baby is niets bekend.

Sinds 19 maart stierven nog 29 andere gedetineerden in een federale gevangenis. Meer dan 1.700 gevangenen testten positief op Covid-19. Inmiddels zijn 400 van hen genezen.

Andrea Circle Bear werd in januari veroordeeld voor het bewust toelaten van handel in methamfetamine op haar eigendom.