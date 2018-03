Amerikaanse geloofsgemeenschap houdt misviering met oorlogswapens LB

01 maart 2018

10u23

Bron: Belga 6 Midden in de discussie over strengere wapenwetten in de Verenigde Staten, hebben leden van een geloofsgemeenschap hun wapens meegebracht naar een misviering. Tijdens de mis in een kerk in Newfoundland, Pennsylvania, zijn zowel gehuwden als wapens gezegend, aldus de krant The Inquirer.

Honderden stellen trokken naar de kerk, onder hen tientallen met een vuurwapen van het type AR-15. Dat type is twee weken geleden ook gebruikt bij de schietpartij op een school in Florida, waar 17 doden zijn gevallen.

De kerkgangers hadden de munitie en magazijnen uit hun vuurwapens gehaald, voor ze de kerk binnengingen, aldus nog de krant. Twee zonen van de zelfverklaarde en intussen overleden 'messias' Sun Myung Moon organiseerden de ceremonie en hadden nadrukkelijk opgeroepen om wapens mee te brengen.

Op foto's van de ceremonie zijn vrouwen in witte kledij te zien, met een kroon op het hoofd. Eén van die kronen bestond uit kogelhulzen.

Naar de ceremonie waren ook aanhangers van de geloofsgemeenschap uit Japan, Zuid-Korea en Europa gekomen. De Koreaan Sun Myung Moon stichtte in de jaren 1950 een beweging die tijdelijk als de eenmakingskerk bekend werd. Zijn zoon Hyung Jin Moon, die de eigen beweging 'World Peace and Unification Sanctuary' stichtte, is volgens de krant priester van de geloofsgemeenschap in Newfoundland.