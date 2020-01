Amerikaanse gedetineerde 23 jaar na feiten geëxecuteerd jv

30 januari 2020

08u58

Bron: AFP 2 De Amerikaanse staat Georgia heeft 23 jaar na de feiten een man geëxecuteerd die in 1999 is veroordeeld voor de moord op zijn ex-vrouw en haar nieuwe partner.

De 66-jarige Donnie Lance kreeg gisteravond een dodelijke injectie in Jackson Penitentiary in het zuidoosten van de Verenigde Staten, aldus de autoriteiten. Lance werd veroordeeld tot de doodstraf, omdat hij in 1997 een kogel door het hoofd schoot van de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw en haar met zijn geweer sloeg tot ze eraan bezweek

Volgens de aanklager had de gewelddadige echtgenoot er herhaaldelijk mee gedreigd dat hij zijn vrouw zou vermoorden als ze hem zou verlaten, en herhaalde hij zijn zijn bedreigingen na hun breuk. Hij vroeg naar verluidt ook aan een kennis hoeveel het zou kosten om het nieuwe paar te laten vermoorden.

Donnie Lance heeft de feiten altijd ontkend en volgens zijn advocaten werden er geen materiële bewijzen voorgelegd tijdens zijn proces.

De afgelopen 20 jaar zijn zijn advocaten verschillende keren in beroep gegaan om te proberen hem te redden. Ze eisten DNA-analyses en de heropening van zijn proces, maar botsten op een weigering van justitie.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof wees gisteren een verzoek af om de uitvoering te schorsen.

Donnie Lance is de tweede veroordeelde die dit jaar in de Verenigde Staten is geëxecuteerd.