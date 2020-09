Amerikaanse ‘flashmob’ in supermarkt: “Doe je mondmasker uit!” LVE

18 september 2020

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. De groep Amerikaanse demonstranten is radicaal tegen het gebruik van mondmaskers. Marcherend tussen de rayons van een Target-supermarkt in Florida proberen ze anderen van hun boodschap te overtuigen. Maar de andere klanten lijken hun masker gelukkig wel gewoon aan te houden.

Florida is nochtans een van de staten die erg zwaar getroffen is door Covid-19. Al meer dan 670.000 mensen zijn er inmiddels besmet geraakt. En alleen al in het zuiden van de VS zijn meer dan 13.000 mensen gestorven aan het virus.