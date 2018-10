Amerikaanse First Lady in Ghana aangekomen voor rondreis in Afrika jv

02 oktober 2018

14u03

Bron: dpa 0 De Amerikaanse First Lady Melania Trump is in het west-Afrikaanse land Ghana aangekomen als eerste stop voor een rondreis van een week in vier Afrikaanse landen.

Op de internationale luchthaven Kotoka werd Trump begroet door haar Ghanese evenknie Rebecca Akufo-Addo alsmede talrijke regeringsambtenaren en diplomaten. Op de tarmac trakteerden traditionele drummers en dansers de echtgenote van Donald Trump op een optreden, jonge kinderen zwaaiden met Amerikaanse en Ghanese vlaggen.

Melania zal zich volgens een mededeling van haar kabinet focussen op materniteitsafdelingen in ziekenhuizen en onderwijs voor kinderen. Zij zal ook een bezoek brengen aan één van de "slavenkastelen" aan de kust die grote commerciële grote forten in verband met de trans-Atlantische slavenhandel waren, en in het presidentieel paleis in Accra thee nuttigen met Akufo-Addo.

Na Ghana bezoekt Melania Trump ook nog Malawi, Kenia en Egypte. Om veiligheidsredenen gaf het Witte Huis geen details omtrent haar reisroute vrij. Wel zegt dat de presidentsvrouwe naar Afrika ging omdat zij dat al lang wou doen.