Amerikaanse federale rechter beveelt Trump om Dreamers-programma weer op te starten

04 augustus 2018

Bron: Belga

In de Verenigde Staten heeft een federale rechter in Washington D.C. de regering opgedragen om DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), beter bekend als het Dreamers-programma, opnieuw te activeren. Dat berichten lokale media.