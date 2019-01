Amerikaanse familie krijgt 434 miljoen euro toegewezen nadat vriend hun dochter (20) doodschoot jv

16 januari 2019

11u44

Een jury oordeelde gisteren dat de schuldigen aan de dood van de 20-jarige Kalil McCoy samen maar liefst 495 miljoen dollar schadevergoeding aan de nabestaanden moeten betalen. De vraag is hoeveel van die omgerekend 434 miljoen euro de familie van Kalil in realiteit zal krijgen. Ze nemen daarvoor een gespecialiseerd bureau onder de arm.

De 19-jarige Frederick Lee Wade schoot Kalil McCoy, uit Jacksonville in Florida, in 2011 dood tijdens een hoogoplopende ruzie met Wade in de auto. McCoy en Wade zaten samen nog twee andere ex-klasgenoten in de wagen, toen de twee het met elkaar aan de stok zouden gekregen hebben over het openen van een raam. Wade schoot haar in het hoofd - per ongeluk, zo beweerde hij. De vier dumpten nadien haar lijk in een bos en logen tegen de politie over het dodelijke incident.

De familie van het slachtoffer spande in 2013 een proces in voor doodslag. De klacht was gericht tegen Wade en nog twee andere mannen, Kennard Deshun Mahone en Jonathon Marichal Brooks, 18 en 19 jaar oud op het moment van McCoys dood. De vierde man, Alfred Bernard Mears IV (18, destijds), trof minder schuld en was moeilijk op te sporen. Daarom werd hij niet genoemd in de klacht, aldus de advocaat van de familie McCoy, John Phillips.

Per ongeluk

Wade beweerde dat zijn wapen per ongeluk was afgegaan. Hij werd aanvankelijk veroordeeld tot levenslang maar kreeg in een nieuw proces strafvermindering tot 45 jaar cel. Mahone en Brooks werden veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf voor medeplichtigheid.

Een zeskoppige jury heeft gisteren ook de schadevergoeding bepaald, die in totaal maar liefst 495.123.680 dollar beloopt. Naast nog andere kosten zoals die van de begrafenis moet Wade 250 miljoen dollar betalen, Mahone en Brooke respectievelijk 125 en 110 miljoen dollar.