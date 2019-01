Amerikaanse familie doet angstaanjagende ontdekking in woning na terugkomst van vakantie Karen Van Eyken

08 januari 2019

17u05

Bron: Channel 2, WSB-TV, Bild 3 “Heb ik me nu van huisdeur vergist?” Het was een gedachte die even door het hoofd spookte van de Amerikaanse Janice Henson toen ze met haar gezin terugkeerde van vakantie. De sleutel leek het vreemd genoeg niet meer te doen. De familie stond met andere woorden voor een gesloten deur. Maar achter die deur zou ze een angstaanjagende ontdekking doen.

Toen Janice tevergeefs probeerde om de sleutel in het slot te krijgen, opende plots een vreemde man in een rolstoel de deur en riep de familie agressief toe dat ze zich moest wegscheren. Voortaan was dit huis in de staat Georgia zijn huis, zo klonk het stellig. De indringer beweerde bovendien dat hij een gewapend was.

De onbekende man had blijkbaar van de afwezigheid van de bewoners gebruikgemaakt om alle sloten te vervangen. Daarop bracht Janice de politie op de hoogte.

Onderhandeling

Agenten onderhandelden ruim vijf uur lang tevergeefs met de indringer die niet voor rede vatbaar bleek. Hij bedreigde hen. Er moest een speciale eenheid aan te pas komen om de voordeur in te beuken. Hierna werd er een robot het huis ingestuurd om de man te lokaliseren. Uiteindelijk gaf hij zich over. Er werd geen wapen aangetroffen.

De politie kon de man identificeren. Het gaat om de 26-jarige Nathaniel Nuckols. Hij zit in de gevangenis van Cobb County.

De familie Henson van haar kant probeert nu van de shock te bekomen. De indringer had van de woning een boeltje gemaakt. De gezinsleden willen het huis op orde brengen zodat ze er opnieuw kunnen intrekken. In tussentijd logeren ze in een hotel in de buurt.