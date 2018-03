Amerikaanse familie die dood werd teruggevonden in Mexico

gestorven door verstikking TT

25 maart 2018

20u56

Bron: USA Today 1 Een Amerikaans gezin van vier dat vrijdag in Mexico dood is teruggevonden in hun vakantie-appartement, is om het leven gekomen door verstikking. De politie sluit kwaad opzet op dit moment uit.

De vier familieleden, vader Kevin Sharp (41), zijn vrouw Amy (38) en hun kinderen Sterling (12) en Adrianna (7) waren een week op vakantie in Tulum op het Mexicaanse schiereiland Yucatan. Woensdag zouden ze terugvliegen vanaf Cancun en werden ze terugverwacht in hun thuisstad Creston in Iowa, maar daar kwamen ze nooit aan.

Familieleden verwittigden het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat contact opnam met de Mexicaanse autoriteiten. Die troffen op het adres vier levenloze lichamen aan. Uit onderzoek bleek dat ze op dat moment al 36 tot 48 uur dood waren.

Autopsieën hebben nu uitgewezen dat alle vier de leden van het gezin om het leven zijn gekomen door verstikking. Welke stof ze hebben ingeademd, is nog niet duidelijk. De gasleidingen werden gecontroleerd, maar er werden in eerste instantie geen lekken gevonden.

Kwaad opzet wordt volgens de Mexicaanse politie op dit moment uitgesloten. Er werden geen sporen van braak gevonden.