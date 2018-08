Amerikaanse F-22's trainen met geallieerde luchtmachten in Europa IVI

22 augustus 2018

06u47

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben een van hun modernste gevechtsvliegtuigen ontplooid in Europa: de F-22 Raptor. Een squadron uit Florida traint vanuit Duitsland met toestellen van bondgenoten en maakt deel uit van de afschrikkingsmissie van de NAVO.

De F-22 is een gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie, met stealth-capaciteiten en polyvalent. De Raptor wordt maar zelden naar Europa gestuurd: vier keer sinds 2015. Dat gebeurt telkens voor enkele weken. Deze keer zijn sinds 8 augustus dertien Raptors gelegerd op de luchtmachtbasis Spangdahlem in het westen van Duitsland, dicht bij de grens met Luxemburg. Er zijn ook 250 manschappen aanwezig vanuit Florida.

Efficiëntie verbeteren

Bedoeling is om de toestellen van de vijfde generatie te integreren met toestellen van de vierde generatie, zoals de F-16, de Mirage, Rafale en Eurofighter, om hun efficiëntie te verbeteren. De interoperabiliteit tussen beide vliegtuiggeneraties en tussen de verschillende luchtmachten moet op die manier worden verhoogd, zei generaal Tod Wolters, de commandant van de Amerikaanse luchtmacht in Europa (USAFE) aan enkele journalisten tijdens een bezoek aan Spangdahlem.

Het is niet bekend hoelang de F-22's nog precies in Europa zullen zijn. Wel is zeker dat de Raptors op 8 en 9 september niet kunnen deelnemen aan de Belgian Air Force Days op de basis van Kleine-Brogel, aangezien ze begin september zeker opnieuw in de VS moeten zijn.

Gevechtsmissies

De F-22 is een ultramodern toestel, dat aanvankelijk ontworpen was voor lucht-luchtgevechtsmissies, maar later ook capaciteiten kreeg om doelwitten op de grond aan te vallen. Het toestel moet vijandelijke vliegtuigen vernietigen nog voor die de mogelijkheid hebben de Raptor op te merken. De Amerikaanse luchtmacht telt 183 toestellen van dat type.

In 2005 werd het toestel operationeel verklaard. De F-22 is voor het eerst bij gevechten gebruikt in september 2014, in het kader van de operaties van de internationale coalitie tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS), in Irak en in Syrië.