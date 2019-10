Amerikaanse F-16 neergestort nabij Duitse stad Trier, piloot kan schietstoel gebruiken TT

08 oktober 2019

16u29

Bron: Reuters, SWR, Belga 4 Bij Zemmer, nabij de Duitse stad Trier, is een gevechtsvliegtuig neergestort. Dat bevestigt de politie van Trier. Een woordvoerder van de Amerikaanse basis Spangdahlem in de Duitse Eifel bevestigt dat het om een Amerikaanse F-16 gaat, die neerstortte tijdens een routinetrainingsvlucht.

Het toestel is volgens de burgemeester van het plaatsje Zemmer, dat niet ver van Trier ligt, neergekomen in een bosgebied. De politie bevestigt dat de piloot zich met zijn schietstoel in veiligheid kon brengen en naar het ziekenhuis is overgebracht.

“Ik kan de crash van een van onze F-16's bevestigen”, aldus de woordvoerder van Spangdahlem. Het toestel was daar opgestegen voor een routinetrainingsvlucht. De piloot is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht, klinkt het.

Er zijn geen aanwijzingen dat de crash schade heeft veroorzaakt. Ook is nog niet duidelijk wat tot de crash heeft geleid, aldus de politie in een persbericht. Omwonenden krijgen de raad de omgeving te vermijden.

In Spangdahlem is de 52ste Fighter Wing van de Amerikaanse luchtmacht gelegerd, met minstens 24 F-16's. Op de Amerikaanse basis bevinden zich ongeveer 4.000 Amerikaanse soldaten.

Eensluidende bronnen bij de Belgische Defensie bevestigen dat het inderdaad niet gaat om een Belgische F-16. Vorige maand is nog een Belgisch gevechtsvliegtuig neergestort tijdens een trainingsvlucht in Frankrijk. De piloten van de tweezitter (F-16B) konden zich toen ook in veiligheid brengen.

