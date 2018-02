Amerikaanse F-16 dumpt brandstoftanks in Japans meer en raakt bijna mosselvissers: "We dachten dat we gebombardeerd werden" David van der Heeden

20 februari 2018

11u10

Bron: AD.nl 0 Een F-16-piloot die zijn brandstoftanks afwierp in een Japans meer, heeft bijna een tiental Japanse mosselvissers geraakt. De schrik zat er bij de vissers goed in, maar wonderwel raakte niemand gewond.

Volgens de Amerikaans luchtmacht wierp de, op de luchtmachtbasis Misawa gestationeerde, piloot zijn externe tanks boven het Ogawara-meer af, nadat de motor van zijn toestel vlam had gevat. De tanks kwamen op een paar honderd meter van een van de vissersbootjes terecht en veroorzaakten flinke golven.

Bombardement

Aanvankelijk dachten de vissers, die met vijf bootjes in de buurt waren, dat ze werden gebombardeerd door de Amerikaanse straaljager. Hun mosselvangst ging in de chaos verloren. Visser Takao Ebina vertelt hoe en zijn collega's de watermassa op zich af zagen komen. "Het was angstaanjagend'', zegt hij. "Als de tanks iets dichterbij waren gevallen, waren we zeker geraakt.'' De vlieger zag kans heelhuids naar de basis terug te keren. Hoewel er niemand bij het incident gewond raakte, zegt het Japanse ministerie van Defensie wel dat het meer vervuild is geraakt met olie en onderdelen van de F-16.

Eyewitness says fellow fishermen narrowly escaped unhurt when USAF jet's fuel tanks were splashing into Ogawara lake pic.twitter.com/g6ya2bdqTV Thoton Akimoto(@ Thoton) link

Japan haalt verhaal

Defensieminister Itsunori Onodera heeft verhaal gehaald bij het Amerikaanse leger. De luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de brand, maar vermoedt dat bij het opstijgen een vogel in de motor terecht is gekomen.

De aanwezigheid van Amerikaanse legerbases is in Japan al langer inzet van discussie. Het incident met de F-16 is er een in een lange rij van ongelukken en veel Japanners zien de Amerikanen daarom liever gaan dan komen.

Heli's in problemen

Alleen in januari van dit jaar moesten al twee, op het eiland Okinawa gestationeerde, helikopters een noodlanding maken. Vorig jaar waren 25 Amerikaanse heli's genoodzaakt een onvoorziene landing maken.



In oktober landde een hefschroeftoestel op een boerderij en brandde volledig uit. Nadat in december een CH-53 transporthelikopter boven een kleuterschool een raamkozijn verloor, hield het leger de toestellen aan de grond voor inspectie.