Amerikaanse expat in China: “Wel uit quarantaine, maar gewoon terugkeren naar het leven vóór coronacrisis kan niet” Joeri Vlemings

01 april 2020

14u18

Bron: CNN 0 Devika Koppikar komt uit de Amerikaanse staat Virginia, maar woont al vier jaar in China, waar ze lesgeeft. Ze moest er veertien dagen in quarantaine gaan, en dat is alweer veertig dagen geleden. Ze gaat weer de straat op, maar ze onderscheidt duidelijk een leven vóór en na corona.

“Als er iets is dat ik geleerd heb nadat ik uit mijn eigen quarantaine kwam, dan is het dat we niet zomaar onze rode slippers weer kunnen aantrekken en terugkeren naar ons leven vóór Covid-19", schrijft ze in haar getuigenis op nieuwssite CNN.

In de vakantieperiode van het Chinees nieuwjaar was Koppikar aan het reizen in Australië en Nieuw-Zeeland. Daar hoorde ze over het coronavirus dat in Wuhan was uitgebroken. De stad ligt op 800 km van waar ze zelf in China woont. De Amerikaanse ambassade raadde haar aan om China te verlaten, maar legde dat niet op. Veel van haar collega’s wilden na hun vakantie niet terugkeren naar China, maar Koppikar wou bij haar studenten zijn. “We mochten pas weer op de campus als we eerst twee weken in quarantaine gingen.” Dat deed ze dan ook zo snel mogelijk, om ook zo snel mogelijk weer het normale leven te hervatten. Als controle werd er een gewoon stuk papier aan haar deur aangebracht. Dat zou scheuren als ze haar woning zou verlaten.

Op 22 februari zat haar veertiendaagse isolatieperiode erop. “Dat is al bijna veertig dagen geleden, en het leven is hier verre van normaal”, schrijft ze. Devia Koppikar kreeg na haar quarantaine een bewijs dat ze Covid-19-vrij was, aan de hand van een blad met haar dagelijkse lichaamstemperatuur en nadat een iemand van het medisch personeel die ook op 22 februari bij haar had afgenomen. Ze kreeg ook een groene scancode op haar smartphone, wat haar toegang verschafte tot de supermarkt en het openbaar vervoer. Mocht ze de stad verlaten of haar gps uitzetten, dan zou die code rood kleuren.

Toen ze voor het eerst weer buitenkwam, zag Devika dat er overal nog ‘zalig kerstfeest’ en ‘gelukkig nieuwjaar’ op de etalages geschreven stond

Minder streng

De controle op die code is inmiddels afgezwakt, getuigt ze. “Ook de veiligheidsagenten die aan tafeltjes aan mijn appartementsgebouw zitten, zijn wat minder streng geworden in het controleren van mijn lichaamstemperatuur wanneer als ik mijn appartement verlaat of binnentreed.”

Toen ze voor het eerst weer buitenkwam, zag ze dat amper de helft van de winkels nog open was en dat er overal nog ‘zalig kerstfeest’ en ‘gelukkig nieuwjaar’ op de etalages geschreven stond. “Een beeld bevroren in de tijd, in afwachting dat het zou smelten”, beschrijft ze dat poëtisch. Koppikar was blij dat ze weer naar de winkel kon, maar daar bleken vele rekken leeg en haar keuzes waren erg beperkt. Haar geliefde warme chocolademelk bij Starbucks halen, kon al evenmin.

Met haar vrienden kon ze niet afspreken: ofwel zaten ze nog in quarantaine, ofwel waren ze in hun thuisland gebleven. Zelf mocht ze op haar appartement nog altijd geen mensen ontvangen. Ze bestelde een pizza, maar de bezorger geraakte niet voorbij de ingang en uiteindelijk - na heel wat tijdverlies door vertaalproblemen - was haar warme maaltijd afgekoeld. Drinkwater halen bleek een hele opdracht, omdat het niet kon worden geleverd en Koppikar de zware vaten zélf naar boven moest sleuren. “Het begon mij te dagen dat het enige voordeel van het einde van mijn quarantaine was dat ik zelf mijn eigen afval kon wegwerpen.”

Vandaag geeft Koppikar nog altijd online les aan haar studenten. Sommige restaurants zijn inmiddels weer helemaal operationeel. Bij haar favoriete Italiaans restaurant screenen ze de bezorgers op koorts en verplichten ze hen mondmaskers en handschoenen te dragen tijdens de diensturen. Ook klanten worden verzocht mondmaskers te dragen als ze niet aan het eten zijn. Social distancing blijft van kracht in de restaurants en alleen kleine groepjes worden toegelaten. Shoppingcentra sluiten vroeger: al om 20 uur in plaats van 22 of 23 uur. Zo krijgt het personeel de tijd om alles schoon te maken en te ontsmetten.

Hoe zal ‘normaal’ eruitzien als het er weer is? Het korte antwoord is dat het tegelijk zoals een rollercoaster en een reuzenrad zal zijn

Verplaatst naar VS

“Net toen ik dacht dat het ‘normale’ weer het daglicht begon te zien, sloot China op 28 maart zijn grenzen voor de meeste buitenlanders om een heropflakkering van Covid-19 door het importeren van terugkerende inwoners te voorkomen”, noteert Koppikar. Ze kijkt nu vooral uit naar haar terugkeer naar school. Al is ze wel droevig dat het virus zich nu naar de VS heeft verplaatst. “Ik bid voor mijn moeder in Florida, die heel sociaal is en nu op haar 82 in isolatie moet leven.” Ze maakt zich ook grote zorgen om haar vrienden die in de zorgsector werken.

Hoe zal ‘normaal’ eruitzien als het er weer is? Dat vraagt ze zich af. “Het korte antwoord is dat het tegelijk zoals een rollercoaster en een reuzenrad zal zijn: de vooruitgang zal zowel vluchtig als langzaam zijn.” Koppikar beseft dat de meesten werk zullen moeten inhalen, ook al had zij nog het geluk online te kunnen blijven doorwerken. Ze moest improviseren en zag haar studenten nog maar de helft van de normale tijd. Sommige leerstof ging er in sneltempo door. “Mijn eigen ervaring is maar een microkosmos voor wat andere sectoren meemaken. Het herstel zal tijd vragen.”

Toch ziet ze ook kansen, vooral in telewerk, dat nu door de situatie moest worden ingevoerd, maar vaak ook succesvol bleek. Het zou de zogenaamde work-life-balance kunnen verbeteren. Ze ziet verder wel een toekomst in telegeneeskunde, ook als het normale leven hervat is.

Koppikar besluit hoopvol: “Een andere belangrijke les die we uit deze pandemie hebben geleerd, is dat niemand een eiland is. Deze ervaring heeft onze veerkracht en ons inzicht verbeterd. De crisis bewijst dat we onder moeilijke omstandigheden nog altijd het beste van onszelf geven.”

