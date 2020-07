Amerikaanse ex-presidenten prijzen overleden mensenrechtenactivist en parlementslid John Lewis, Trump afwezig TT

30 juli 2020

21u53

Bron: ANP 1 Drie Amerikaanse ex-presidenten hebben de onlangs overleden mensenrechtenactivist John Lewis geprezen tijdens een uitvaartdienst in een kerk in Atlanta. George Bush, Bill Clinton en Barack Obama spraken hun waardering uit voor de zwarte politicus, die zijn leven lang streed voor gelijke rechten. De voormalige leiders riepen burgers op het voorbeeld van Lewis te volgen.

President Trump was niet aanwezig. Hij had ook al geen bezoek aan Lewis gebracht toen die was opgebaard in het parlementsgebouw in Washington, het Capitool. Het opbaren was een bijzonder eerbetoon voor het parlementslid, ooit metgezel van activist Martin Luther King. Lewis stierf in een tijd van onrust en massale protesten tegen racisme en politiegeweld, na de dood van een zwarte man door agenten.

Obama bekritiseerde tijdens zijn toespraak het besluit van de Republikein Trump om nationale troepen te sturen naar enkele steden die door diens politieke rivalen, de Democraten, worden bestuurd. De ex-president, ook Democraat, sprak over agenten die "traangas en wapenstok gebruiken tegen vreedzame demonstranten."

Lewis zat sinds 1987 voor de Democraten in het parlement. Hij was in het verleden talloze keren mishandeld en gearresteerd tijdens zijn geweldloze strijd tegen rassenscheiding en onrechtvaardigheid. Hij stierf op 17 juli op 80-jarige leeftijd aan alvleesklierkanker.