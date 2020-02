Amerikaanse ex-passagier Nederlands cruiseschip test positief op coronavirus: tien Belgen mogen nu toch terugkeren uit Cambodja Joeri Vlemings

17 februari 2020

07u33

Bron: Reuters, ANP, New York Times 6 Het Nederlandse cruiseschip Westerdam ligt afgemeerd in Sihanoukville in Cambodja, nadat het wekenlang nergens welkom was. Nochtans had niemand aan boord symptomen van het coronavirus. Meer dan 1.000 passagiers mochten uiteindelijk het schip verlaten en dan testte toch iemand onverwacht positief na een vlucht naar Maleisië. Dat hield tien Belgen nog even langer in Cambodja, maar zij mogen nu toch terugkeren naar ons land.

De vlucht van onze landgenoten werd afgelopen weekend geschrapt nadat Maleisië had laten weten dat een Amerikaanse vrouw van 83 toch besmet bleek met COVID-19. Haar toestand is stabiel. Onze landgenoten moesten extra gezondheidstests ondergaan en die waren negatief.

Intussen waren meer dan 1.000 passagiers van boord mogen gaan. Er zijn nu nog 747 bemanningsleden en 233 van de oorspronkelijke 1.455 passagiers aan boord. Volgens de NOS zijn er van de 91 Nederlanders die op het cruiseschip Westerdam zaten, nog altijd 31 op het cruiseschip. Het is nog niet duidelijk wanneer ze de Westerdam af mogen, meldt Holland America Line.

Het bedrijf werkt samen met de overheden om de ex-passagiers op te sporen zodat hun gezondheidstoestand kan worden opgevolgd. Volgens Holland America Line vertoont niemand van hen op dit moment symptomen van het COVID-19-virus.

“Kantelmoment verspreiding buiten China”

Velen van hen vlogen zaterdag naar de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh, waar ze volgens de New York Times wat aan lokale sightseeing deden of verder doorreisden. Gisteren waren heel wat ex-passagiers alweer onderweg naar bestemmingen in ten minste drie continenten, onder meer naar de Verenigde Staten, Nederland en Australië. En vandaag dus waarschijnlijk ook naar België.

Het boezemt expert William Shaffner van het Vanderbilt University Medical Center schrik in. Hij sprak in de New York Times van een mogelijk “kantelmoment” in de verspreiding van het virus buiten China. “We hebben vele ex-passagiers in heel wat landen die potentieel besmet zijn, en het enige dat nodig is om de weegschaal te doen kantelen, is gewoon een nieuwe uitbraak in een ander land.”