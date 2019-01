Amerikaanse ex-marinier officieel aangeklaagd voor spionagepraktijken in Rusland AW

03 januari 2019

18u04

Bron: The Washington Post 0 Paul Whelan, de Amerikaanse ex-marinier die een week geleden in Rusland werd gearresteerd, wordt nu formeel beschuldigd van spionage. Dat meldden Russische media. Met de arrestatie van de Amerikaanse ex-marinier nemen de diplomatieke spanningen tussen Rusland en de Verenigde Staten toe.

Het Russische persagentschap Interfax deelde een bericht dat er een officiële aanklacht tegen Paul Whelan werd ingediend. Whelan heeft de aanklacht verworpen, maar zal volgens zijn Russische advocaat Vladimir Zherebenkov zeker tot 28 februari in voorlopige hechtenis blijven.

Paul Whelan was op reis in Moskou waar hij verbleef in het Metropol-hotel. Daar werd hij op 28 december -de avond voor het trouwfeest van een vriend van hem- gearresteerd door Russische veiligheidsdiensten. De veiligheidsdiensten vermoedden dat Whelan niet voor het trouwfeest, wel voor spionagepraktijken naar Rusland was afgezakt. Vijf dagen na zijn arrestatie werd de familie van Whelan op de hoogte gebracht.

Eerste communicatie

Op woensdag 2 januari bezocht een Amerikaanse ambassadeur in Rusland de detentiefaciliteit waar Whelan werd vastgehouden sinds 28 december. Dat was de eerste toegelaten communicatie sinds de ex-marinier werd opgepakt in zijn hotelkamer. Het bezoekje kwam er enkele uren nadat Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo eiste dat de Amerikaanse ambassade toegang zou krijgen tot Paul Whelan.

Uitleveringsverdrag

De timing van Whelans arrestatie doet vermoeden dat Rusland een wissel van gevangenen tracht te forceren. De Russische spionne Maria Butina bekende enkele weken geleden immers schuld omdat ze actief was als niet-geregistreerde Russische agente. Tot zover is er geen sprake van een uitleveringsverdrag tussen de Verenigde Staten en Rusland.

