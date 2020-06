Amerikaanse dominee: “Nederlandse premier moet Zwarte Piet verbieden” mvdb

18 juni 2020

11u43

De Amerikaanse burgerrechtenactivist en dominee Jesse Jackson wil dat de Nederlandse premier Mark Rutte Zwarte Piet verbiedt. Hij schrijft dat in een open brief die is gepubliceerd op opiniewebsite De Kanttekening.

“Het is onlangs onder mijn aandacht gebracht dat uw houding ten opzichte van Zwarte Piet is veranderd. Wij verwachten dat u, als leider van het land, snel een eind aan Zwarte Piet maakt", schrijft Jackson (78).



Rutte zei begin deze maand in het Nederlands parlement dat hij Zwarte Piet anders is gaan zien, na ontmoetingen met mensen "met een donkere huidskleur, met kinderen, die zeiden: ik voel me ongelooflijk gediscrimineerd omdat die Piet zwart is. Toen dacht ik: dat is het laatste wat je wilt bij het sinterklaasfeest." Zwarte Piet zal de komende jaren uit beeld verdwijnen, verwacht Rutte. "Onder druk van het maatschappelijk debat. Mensen willen die pijn niet.”

Jackson, in 1988 de eerste Afro-Amerikaan die deelnam aan de primaries voor de presidentsverkiezingen en de duimen moest leggen voor Michael Dukakis (die later kansloos verloor van de Republikein George Bush senior), vindt dat Rutte daar een actievere rol bij moet spelen. "Ik vind het ongepast dat u zegt dat u het lijden van zwarte mensen aangaande Zwarte Piet beter begrijpt, terwijl u tegelijkertijd zegt dat u Zwarte Piet niet racistisch vindt.”

“De traditie van Zwarte Piet geldt als aanstootgevend overblijfsel uit de koloniale tijd. Hij heeft een negatief effect op de onschuldige geest van kinderen. (...) Ik geloof dat door uw moreel leiderschap het goede volk van Nederland positief zal reageren en de aanstootgevende en racistische Zwarte Piet voorgoed in de ban zal doen. De wereld kijkt toe!”