Amerikaanse diplomaat dood aangetroffen in woning op Madagaskar Redactie

24 september 2018

22u02

Bron: afp 0 Een Amerikaanse diplomaat is gisteren dood aangetroffen in zijn woning in de hoofdstad van Madagaskar, Antananarivo. Een verdachte is opgepakt, zo is maandag vernomen bij de gendarmerie. De regering zal een speciale onderzoekscel oprichten om de dood van de diplomaat uit te klaren.

"Omstreeks 1 uur zondagochtend, na een oproep van getuigen en private veiligheidsagenten, heeft de nachtpatrouille van de gendarmerie een Amerikaanse diplomaat dood in zijn woning aangetroffen", verklaarde commandant Herilalatiana Andrianarisaona, woordvoerder van de gendarmerie. "De hulpverleners stelden ter plaatse het overlijden van het slachtoffer vast, die een bebloed gelaat had."

Volgens de commandant kon een man opgepakt worden toen die over de omheining van de woning sprong, ook met bloed in het gelaat. De man is opgesloten. De woordvoerder gaf geen verdere details vrij over de identiteit van het slachtoffer, de opgepakte man en over een eventueel motief.

Madagaskar is een van de armste landen ter wereld. De afgelopen maanden vonden daar verschillende gewelddadige moorden plaats.